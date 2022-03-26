НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия упростила импорт лекарств

Источник:
Sibnet.ru
304 1
Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий импортировать в Россию лекарства в иностранных упаковках по упрощенной процедуре. Данная схема применяется, если возникает риск дефицита препарата в аптеках.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, до 31 декабря 2022 года разрешается ввоз и обращение в России зарегистрированных лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах.

На препарат с иностранной упаковкой будут помещать самоклеющуюся этикетку, содержащую информацию о препарате на русском языке. Правительство также сможет устанавливать особенности такого особого порядка ввода лекарств в оборот.

Закон также устанавливает, что иностранные производители лекарств и импортеры не вправе приостанавливать производство или прекращать ввоз в Россию своей продукции из-за введения санкций без предварительного извещения Минздрава России — минимум за полгода.

Еще по теме
Россиянам объяснили подорожание кофе
Ювелирная компания Tiffany отказалась от российских бриллиантов
Мужчины вдвое чаще женщин в панике закупали продукты
ФАС проверит цены на офисную бумагу
смотреть все
Экономика #Торговля #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов
Россия упростила импорт лекарств
Медведев оценил вероятность повторения дефолта 1998 года
США нарастят производство комплексов Javelin и Stinger
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

kygear

Смешно говорить о геноциде Русских на Донбассе сказал канцлер германии.

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...