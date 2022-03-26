Россия упростила импорт лекарств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий импортировать в Россию лекарства в иностранных упаковках по упрощенной процедуре. Данная схема применяется, если возникает риск дефицита препарата в аптеках.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, до 31 декабря 2022 года разрешается ввоз и обращение в России зарегистрированных лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах.

На препарат с иностранной упаковкой будут помещать самоклеющуюся этикетку, содержащую информацию о препарате на русском языке. Правительство также сможет устанавливать особенности такого особого порядка ввода лекарств в оборот.

Закон также устанавливает, что иностранные производители лекарств и импортеры не вправе приостанавливать производство или прекращать ввоз в Россию своей продукции из-за введения санкций без предварительного извещения Минздрава России — минимум за полгода.