Плюсовая температура придет в Новосибирск

Кратковременное похолодание в Новосибирске сменится потеплением до «плюса», сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в субботу в Новосибирске ожидаются снег и мокрый снег. Скорость ветра увеличится до 8-13 метров в секунду. Ночью будет 2-4 градусов холода, днем — от нуля до минус 2 градусов с понижением в течение дня до минус 7 градусов.

Воскресенье и понедельник в Новосибирске пройдут преимущественно без осадков. Ожидается кратковременное похолодание — в ночь на воскресенье будет до минус 16 градусов в городе и до минус 18 — в пригороде. В воскресенье днем ожидается 2-4 градуса со знаком «минус», в понедельник — со знаком «плюс».

«Пойдет уже теплая воздушная масса, будет смещаться циклон, и снова потеплеет», — прокомментировала собеседница.