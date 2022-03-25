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Плюсовая температура придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Кратковременное похолодание в Новосибирске сменится потеплением до «плюса», сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в субботу в Новосибирске ожидаются снег и мокрый снег. Скорость ветра увеличится до 8-13 метров в секунду. Ночью будет 2-4 градусов холода, днем — от нуля до минус 2 градусов с понижением в течение дня до минус 7 градусов.

Воскресенье и понедельник в Новосибирске пройдут преимущественно без осадков. Ожидается кратковременное похолодание — в ночь на воскресенье будет до минус 16 градусов в городе и до минус 18 — в пригороде. В воскресенье днем ожидается 2-4 градуса со знаком «минус», в понедельник — со знаком «плюс».

«Пойдет уже теплая воздушная масса, будет смещаться циклон, и снова потеплеет», — прокомментировала собеседница.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍