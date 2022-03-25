НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком создал короткий тест проверки знаний перед ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
197 1
Фото: © Sibnet.ru

Образовательный сервис «Лицей» от Ростелекома предложил школьникам накануне ЕГЭ пройти короткий тест и быстро оценить свои знания.

«Мы подготовили короткий тест, который поможет определить ваши знания по разным школьным предметам – от литературы до физики. Узнайте, сможете ли вы сдать экзамен, с которым сталкивается каждый выпускник школы», — говорится в описании к тесту.

В тесте содержатся вопросы по русскому языку, математике, биологии, химии, истории и литературе. Например, нужно решить простую задачу, выбрать слово с неправильным ударением и так далее.

Пройти тест

Эксперты «Лицея» напоминают, чтобы сдать ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы, нужно действовать по определенному алгоритму и знать небольшие секреты. Специально для старшеклассников созданы подготовительные курсы.

Сервис «Ростелеком Лицей» заработал в сентябре 2018 года. Он предлагает услуги электронного обучения для детей с 1 по 11 класс. Учебная программа ресурса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Еще по теме
Ростелеком запустил курс «ЕГЭ Обществознание»
Дарим подписку на онлайн-обучение в «Лицее»
Как «Ростелеком Лицей» заменил репетиторов
Цифровой репетитор: как «Ростелеком Лицей» отменяет двойки
смотреть все
Новости #Лицей #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Сайт недоступен — ошибка 404
ТЕМА ДНЯ
Сайты поломались: что такое DDoS‑атака
DDoSатака — это управляемые действия в отношении конкретных веб-ресурсов. Как искусственно создается огромный трафик, ломающий сайты?
info.sibnet.ru
#Оборудование
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
 info.sibnet.ru
#Интернет
Сети 5G в России: когда ждать самого быстрого интернета?
Когда сети 5G полностью покроют Россию? Какие факторы мешают быстро запустить стандарт связи пятого поколения?
 USB-концентратор с включенной в него флешкой
#Оборудование
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
Все статьи
Обсуждение (1)
Актуальные
обзоры
17 марта
Сайты поломались: что такое DDoS‑атака
2 марта
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
5 февраля
Сети 5G в России: когда ждать самого быстрого интернета?
22 января
Как правильно выбрать USB‑хаб
 Смотреть все