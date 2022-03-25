Ростелеком создал короткий тест проверки знаний перед ЕГЭ

Образовательный сервис «Лицей» от Ростелекома предложил школьникам накануне ЕГЭ пройти короткий тест и быстро оценить свои знания.

«Мы подготовили короткий тест, который поможет определить ваши знания по разным школьным предметам – от литературы до физики. Узнайте, сможете ли вы сдать экзамен, с которым сталкивается каждый выпускник школы», — говорится в описании к тесту.

В тесте содержатся вопросы по русскому языку, математике, биологии, химии, истории и литературе. Например, нужно решить простую задачу, выбрать слово с неправильным ударением и так далее.

Пройти тест

Эксперты «Лицея» напоминают, чтобы сдать ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы, нужно действовать по определенному алгоритму и знать небольшие секреты. Специально для старшеклассников созданы подготовительные курсы.

Сервис «Ростелеком Лицей» заработал в сентябре 2018 года. Он предлагает услуги электронного обучения для детей с 1 по 11 класс. Учебная программа ресурса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).