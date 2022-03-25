Снежные выходные с оттепелями до 7 градусов ожидаются в Забайкальском крае, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

В субботу местами по краю пройдет небольшой снег, в воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, в субботу днем по южной половине края с порывами до 15-17 метров в секунду.

Температура ночью составит 13-18 градусов мороза. По северным, местами западным и восточным районам будет 18-23 градусов мороза, по южной половине края при облачности — 7-12 градусов мороза.

Днем в Забайкальском крае будет от ноля до 5 градусов тепла. В воскресенье по западным, южным и центральным районам воздух прогреется до 7 градусов тепла.