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Погода в Забайкалье в выходные принесет снег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снежные выходные с оттепелями до 7 градусов ожидаются в Забайкальском крае, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

В субботу местами по краю пройдет небольшой снег, в воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, в субботу днем по южной половине края с порывами до 15-17 метров в секунду.

Температура ночью составит 13-18 градусов мороза. По северным, местами западным и восточным районам будет 18-23 градусов мороза, по южной половине края при облачности — 7-12 градусов мороза.

Днем в Забайкальском крае будет от ноля до 5 градусов тепла. В воскресенье по западным, южным и центральным районам воздух прогреется до 7 градусов тепла.

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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.