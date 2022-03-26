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Фильм «Игра теней» с Лиамом Нисоном вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Игра теней»

Боевик о противостоянии бывшего агента и ФБР «Игра теней» с актером Лиамом Нисоном в главной роли вышел в видеосервисе Wink.

По сюжету один из лучших агентов ведомства отлично выполнял свою работу и никогда не задавал лишних вопросов. Однажды он решает выйти из системы ради своей внучки, но ведомство ему препятствует.

Теперь герой готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства.

Посмотреть фильм «Игра теней» в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке можно на видеосервисе Wink. Боевик входит в подписку «Трансформер Акция», которую можно оформить бесплатно на месяц.

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Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍