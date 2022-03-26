Фильм «Игра теней» с Лиамом Нисоном вышел в Wink

Фото: © кадр из фильма «Игра теней»
Боевик о противостоянии бывшего агента и ФБР «Игра теней» с
актером Лиамом Нисоном в главной роли вышел в видеосервисе Wink.
По сюжету один из лучших агентов ведомства отлично выполнял
свою работу и никогда не задавал лишних вопросов. Однажды он решает выйти из
системы ради своей внучки, но ведомство ему препятствует.
Теперь герой готов бросить вызов системе и пролить свет на
все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства.
Посмотреть фильм «Игра теней» в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке можно на видеосервисе Wink. Боевик входит в подписку «Трансформер Акция», которую можно оформить бесплатно на месяц.
-Керя-Вот нация какая всегда им должны
лачиновОжидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...
лачиновТо есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...
89641115757Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍