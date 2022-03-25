Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО

Банку России разрешили менять тарифный коридор по ОСАГО чаще одного раза в год, соответствующий закон приняла Госдума на фоне спецоперации на Украине. До сих пор регулятор мог менять размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов лишь раз в год, при этом последний пересчет состоялся в минувшем январе. Грозит ли нововведение подорожанием страховки?

Выплаты по ОСАГО положены за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу. Максимальная страховая выплата владельцу пострадавшего в ДТП автомобилю — 400 тысяч рублей (или ремонт на эту сумму), за причинение вреда жизни и здоровью — 500 тысяч рублей.

Почему ОСАГО подорожает?

Разрешение чаще пересматривать тарифы ОСАГО поможет страховщикам адаптироваться к новым экономическим условиям с резко подскочившим курсом валют и ускорившейся инфляцией. Это важно из-за цен на запчасти для ремонта, что непосредственно влияет на стоимость полиса.

По оценке агентства Russian Automotive Market Research, за первые две недели марта цены на детали для иномарок выросли на 87,5%. Это связано с тем, что большинство поставщиков полностью прекратили отгрузки из-за санкций и логистических проблем, возник дефицит.

Сейчас страховщики при возмещении ущерба руководствуются редакцией справочника РСА со стоимостью запасных частей, материалов и работ для восстановления автомобиля, утвержденным до взлета доллара и санкций.

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Новый справочник РСА с актуальными ценами запчастей появится в течение трех месяцев, после этого страховые компании могут поднять вопрос перед Банком России о пересмотре базового тарифа.

Однако регулятор пойдет на такой шаг только, если страховщики подтвердят резкое увеличение расходов на выплаты по страховым случаям.

Еще один повод пересмотреть тариф на полис ОСАГО — повышение выплат по страхованию здоровья и жизни с текущих 500 тысяч до 2 миллионов рублей, которое планировалось провести в 2022 году.

По оценке Российского союза страховщиков, это приведет к подорожанию ОСАГО на 21%. Однако в текущих условиях есть сомнения, что эту реформу проведут.

Как складывается цена полиса?

По закону условия страхования по ОСАГО устанавливает Банк России. Каждая страховая компания выбирает в рамках назначенного регулятором тарифного коридора базовую ставку. В дальнейшем это значение умножается на специальные коэффициенты.

Стоимость полиса напрямую зависит от региона, в котором зарегистрирован владелец машины, его возраста и стажа вождения, а также мощности авто и других коэффициентов. Например, водители в крупных городах чаще попадают в аварии, чем жители сельской местности. Поэтому коэффициент для мегаполисов выше.

В среднем минимальная и максимальная стоимость обязательной страховки для легкового автомобиля в рамках тарифного коридора отличается более чем в два раза — в настоящее время владельцам легковушек полис ОСАГО может обойтись в сумму от 2 224 до 5 980 рублей.

В апреле 2022 года введут новый расчет коэффициента бонус-малус, который представляет собой показатель безаварийного вождения. Для тех водителей, которые в течение года оказывались виновниками трех и более аварий, базовый тариф будет умножаться на 3,92, сейчас — на 2,45.

Кроме этого, для неопытных водителей без стажа первый коэффициент будет составлять 1,17 вместо 1. Таким образом, для данной категории автовладельцев ОСАГО однозначно подорожает. При этом для тех, кто десять лет не попадал в ДТП, коэффициент чуть снизят — с 0,5 до 0,46.

Кто заплатит за ОСАГО больше?

Последние три года средняя стоимость ОСАГО оставалась практически неизменной, в среднем за годовой полис автолюбитель платил около 5,6 тысячи рублей. Участники рынка прогнозируют, что возросшие затраты на организацию ремонта фактически гарантируют, что в течение 2022 года базовый тариф ОСАГО будет пересмотрен в сторону увеличения.

Но когда это произойдет, пока неизвестно. Так, пресс-служба Минфина России на днях распространила заявление, в котором указала, что прогнозировать размер изменения тарифа ОСАГО в настоящий момент невозможно из-за финансовой турбулентности.

Текущая система тарифов предусматривает достаточно широкий тарифный коридор, поэтому страховщики уже начали корректировать стоимость ОСАГО в его рамках. При этом основная финансовая нагрузка в этом случае приходится на неопытных и допускающих аварии водителей — для них полис может подорожать до предельного значения.