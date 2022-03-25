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Сроки ремонта машин по ОСАГО предложили увеличить вдвое

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Страховщики предложили Банку России вдвое увеличить сроки организации ремонта автомобилей по ОСАГО в натуральном виде — с 30 дней до 60, соответствующий документ подготовил Всероссийский союз страховщиков.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что участникам рынка нужна возможность продления сроков ремонта по ОСАГО в сочетании с отменой финансовых санкций в случае, если задержки возникают по независящим от них причинам.

«Сохранение действующих требований к соблюдению сроков проведения ремонта при физической невозможности сделать это может мотивировать страховых мошенников к организации и тиражированию схем заработков на штрафных выплатах», — подчеркнул Уфимцев.

Кроме этого, страховщики предложили регулятору обсудить возможность организации ремонта машин по ОСАГО подержанными запчастями или китайскими аналогами. Это вызвано перебоями поставок оригинальных деталей из-за санкций и нарушения логистических цепочек.

Также предлагается изменить требование в законе об ОСАГО в части соблюдения удаленности станции авторемонта от места ДТП или жительства потерпевшего. Сейчас предельная удаленность составляет 50 километров, ее предлагается поднять до 150 километров.

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Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍

Sovik

Какое отношение взятие Киева имеет к вступлению Украины в ЕС? Страну в состоянии военного конфликта никогда...

AlexEvil

Что и кому он доказал ???? Что он как был клоуном так и остался... Это и есть твое доказательство ??