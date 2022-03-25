Сроки ремонта машин по ОСАГО предложили увеличить вдвое

Страховщики предложили Банку России вдвое увеличить сроки организации ремонта автомобилей по ОСАГО в натуральном виде — с 30 дней до 60, соответствующий документ подготовил Всероссийский союз страховщиков.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что участникам рынка нужна возможность продления сроков ремонта по ОСАГО в сочетании с отменой финансовых санкций в случае, если задержки возникают по независящим от них причинам.

«Сохранение действующих требований к соблюдению сроков проведения ремонта при физической невозможности сделать это может мотивировать страховых мошенников к организации и тиражированию схем заработков на штрафных выплатах», — подчеркнул Уфимцев.

Кроме этого, страховщики предложили регулятору обсудить возможность организации ремонта машин по ОСАГО подержанными запчастями или китайскими аналогами. Это вызвано перебоями поставок оригинальных деталей из-за санкций и нарушения логистических цепочек.

Также предлагается изменить требование в законе об ОСАГО в части соблюдения удаленности станции авторемонта от места ДТП или жительства потерпевшего. Сейчас предельная удаленность составляет 50 километров, ее предлагается поднять до 150 километров.