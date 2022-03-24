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Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова

Источник:
ТАСС
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Фото: Prabhu Jay - User: (WT-shared) Prabhupj из wts викигид

Власти Великобритании добавили в черный список несколько российских банков, компаний и предприятий оборонного сектора — всего под санкции попали 59 физических и юридических лиц.

Так, в черном списке оказались глава Сбербанка Герман Греф, первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин и бывший первый заместитель председателя правления Лев Хасис, предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер и так далее.

Рестрикции распространены на вице-премьера Юрия Трутнева, полпредов в Северо-Западном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах Александра Гуцана, Владимира Якушева, Игоря Комарова и Анатолия Серышева, а также на замминистра обороны Дмитрия Булгакова, приводит ТАСС содержание списка.

Под санкции подпали Полина Ковалева, которую британский МИД называет падчерицей министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и исполняющая обязанности мэра Мелитополя (Украина) Галина Данильченко. Указанным лицам запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые будут обнаружены, подлежат заморозке.

Под санкции подпали также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и развития, РЖД, группы компаний «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА и так далее. В списке оказался также ряд оборонных предприятий. В него попала также ЧВК «Вагнер».

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