Тува сняла масштабный видеоролик с красотами для туристов

Глава Тувы Владислав Ховалыг опубликовал видеопрезентацию региона для туристов, в нем Тува показаны с высоты птичьего полета.

«Вся красота Тувы в одном видео — наш презентационный ролик для туристов. В Туву любой ценой — это точно!», — написал под видео глава региона Владислав Ховалыг.

В ролике цитируют книгу «В Туву любой ценой» американского литератора и продюсера Ральфа Лейтона про попытку самого автора и его друга, американского физика Ричарда Фейнмана, посетить Туву в 1970-х и 1980-х годах.

Тува — малонаселенный регион с низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы. При этом в Республике любит отдыхать президент РФ Владимир Путин из-за невероятной красоты природы. Власти решили заработать на туризме, построив пять масштабных турбаз за 6 миллиардов рублей.