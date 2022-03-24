Норильчанина задержали за призывы к террористической деятельности и создание взрывных устройств, которое он хотел использовать для взрыва объекта УФСИН, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, 25-летний норильчанин разместил в мессенджере фотографию себя на фоне флага запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также видеообращения с призывами к терроризму.

В доме мужчины нашли два самодельных взрывных устройства, а также рукописный текст с присягой на верность амиру террористской организации. Сам задержанный сказал, что хотел с помощью взрывного устройства «совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края», сообщает следствие.



В ближайшее время норильчанину предъявят обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Ему грозит до семи лет лишения свободы.