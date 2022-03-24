Норильчанина задержали за призывы к террористической деятельности и создание взрывных устройств, которое он хотел использовать для взрыва объекта УФСИН, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По версии следствия, 25-летний норильчанин разместил в
мессенджере фотографию себя на фоне флага запрещенной в России террористической
организации «Исламское государство», а также видеообращения с призывами к
терроризму.
В доме мужчины нашли два самодельных взрывных устройства, а
также рукописный текст с присягой на верность амиру террористской организации.
Сам задержанный сказал, что хотел с помощью взрывного устройства «совершить
террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения
наказаний Красноярского края», сообщает следствие.
В ближайшее время норильчанину предъявят обвинение по части 2
статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности). Ему грозит до семи лет
лишения свободы.