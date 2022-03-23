Магазины начали выдавать электронные чеки вместо бумажных из-за угрозы дефицита кассовых бумажных лент. Что такое электронный чек, как работает система и на что нужно обратить внимание?

Электронный чек — это такой же кассовый чек, но без бумажного носителя. Чек можно использовать, чтобы вернуть подоходный налог или неподошедший либо бракованный товар. Система одинаково работает в случае наличных и безналичных расчетов, сообщает Роскачество.

В электронном чеке должны содержаться все реквизиты, что и в бумажном: наименование документа, порядковый номер за смену, дата, время и адрес расчета, название организации или ФИО ИП и целый ряд других данных, в том числе QR-код, по которому можно проверить подлинность документа.

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Главный нюанс — покупатель должен дать согласие на получение электронного чека вместо бумажного.

Электронный вариант чека может быть отправлен на телефон или электронную почту. Для этого до того, как касса сформирует чек, нужно продиктовать кассиру (указать в специальной форме на сайте магазина) свои контактные данные: номер сотового телефона или e-mail.

Если есть карточка покупателя (клубная, скидочная карта магазина), то контакты у продавца появятся автоматически при сканировании карты, и никаких дополнительных действий не потребуется.

Где хранить электронные чеки

ФНС России разработало специальные приложения для удобства работы с электронными чеками. «Мои чеки онлайн» позволяет покупателям хранить электронные чеки в одном месте. Сервис пока работает в пилотном режиме.

Опция сохранения электронных чеков есть и в приложении «Проверка чеков». В нем можно проверить подлинность любого бумажного чека, а также создать карточку покупателя и обратиться в ФНС с жалобой или предложением.