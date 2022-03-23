Норильск получит остекленную улицу и город под куполом

Консорциум во главе с НИУ ВШЭ стал победителем конкурса по созданию концепции реновации Норильска до 2035 года, они предложили мини-город под куполом, сообщает Агентство развития Норильска.
Победу в конкурсе одержал консорциум под лидерством НИУ ВШЭ,
в состав которого вошли также организации из Москвы, Франции, Австрии, Сергеева
Посада и Дубны.
По мысли авторов концепции, обновленная городская среда
Норильска должна быть насыщена современными сервисами и функциями,
сфокусированными вокруг запросов горожан – постоянного населения и временных
жителей.
Среди наиболее ярких предложений консорциума-победителя:
супердом на Молодежном проезде с инновационными инженерными системами и теплой
остекленной улицей-галереей, общественный центр поколений для досуга и развития
норильчан всех возрастов в начале пешеходной улицы Мира, оазис с ботаническим
садом и кинотеатром в Оганере – мини-город под куполом, где царит вечное лето.
Разрушится или возродится: началась реновация Норильска
Также в проект входит образовательный кластер на базе
Заполярного государственного университета, в который войдут колледж, новая
школа, научный центр и современный кампус с конгресс-холлом и спортивным
блоком.
krasprolВот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...
seekeerПо этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...
AntaresКурилы - русская земля. Была, есть и будет!
slavayninИ жена вся в слезах у эльфелевой башни