Норильск получит остекленную улицу и город под куполом

Консорциум во главе с НИУ ВШЭ стал победителем конкурса по созданию концепции реновации Норильска до 2035 года, они предложили мини-город под куполом, сообщает Агентство развития Норильска.

Победу в конкурсе одержал консорциум под лидерством НИУ ВШЭ, в состав которого вошли также организации из Москвы, Франции, Австрии, Сергеева Посада и Дубны.

По мысли авторов концепции, обновленная городская среда Норильска должна быть насыщена современными сервисами и функциями, сфокусированными вокруг запросов горожан – постоянного населения и временных жителей.

Среди наиболее ярких предложений консорциума-победителя: супердом на Молодежном проезде с инновационными инженерными системами и теплой остекленной улицей-галереей, общественный центр поколений для досуга и развития норильчан всех возрастов в начале пешеходной улицы Мира, оазис с ботаническим садом и кинотеатром в Оганере – мини-город под куполом, где царит вечное лето.

Разрушится или возродится: началась реновация Норильска

Также в проект входит образовательный кластер на базе Заполярного государственного университета, в который войдут колледж, новая школа, научный центр и современный кампус с конгресс-холлом и спортивным блоком.