НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Норильск получит остекленную улицу и город под куполом

Источник:
Sibnet.ru
479 0

Консорциум во главе с НИУ ВШЭ стал победителем конкурса по созданию концепции реновации Норильска до 2035 года, они предложили мини-город под куполом, сообщает Агентство развития Норильска.

Победу в конкурсе одержал консорциум под лидерством НИУ ВШЭ, в состав которого вошли также организации из Москвы, Франции, Австрии, Сергеева Посада и Дубны.

По мысли авторов концепции, обновленная городская среда Норильска должна быть насыщена современными сервисами и функциями, сфокусированными вокруг запросов горожан – постоянного населения и временных жителей.

Среди наиболее ярких предложений консорциума-победителя: супердом на Молодежном проезде с инновационными инженерными системами и теплой остекленной улицей-галереей, общественный центр поколений для досуга и развития норильчан всех возрастов в начале пешеходной улицы Мира, оазис с ботаническим садом и кинотеатром в Оганере – мини-город под куполом, где царит вечное лето.

Разрушится или возродится: началась реновация Норильска

Также в проект входит образовательный кластер на базе Заполярного государственного университета, в который войдут колледж, новая школа, научный центр и современный кампус с конгресс-холлом и спортивным блоком.

Еще по теме
Красноярск заказал фейерверк на 9 мая за 5,5 млн рублей
Виды пластика: как правильно сортировать мусор
Слава Степанов показал красоту Норильска на фото
Красноярск обошел Новосибирск по качеству уборки снега
смотреть все
Сибирь #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы
18.03.2022 20:16
Ольга Бузова плачет в шоу «Замуж за Бузову»
Блокировка Instagram «жестко накрыла» российский шоу-бизнес
14.03.2022 18:32
info.sibnet.ru
По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия
11.03.2022 22:34
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль оценил ход спецоперации на Украине
Канцлер ФРГ заявил об обратном эффекте санкций против России
«Единую Россию» предложили наделить особым статусом
ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

krasprol

Вот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

slavaynin

И жена вся в слезах у эльфелевой башни