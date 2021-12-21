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Разрушится или возродится: началась реновация Норильска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: File:Memorial belfry in Norilsk.jpg: Андрей Романенкоderivative work: Regi51 / CC BY-SA 3.0
Самый северный крупный город мира Норильск считается суровым местом для проживания — экстремальные морозы, затяжные метели и полярные ночи. Плюс к этому экологические и коммунальные проблемы, космические цены на завозные товары. Но к 2035 году власти пообещали преобразить Норильск. Какой может стать неофициальная столица Арктики?

В Норильске проживают 180 тысяч человек, 26% которых — сотрудники «Норникеля». Средняя заработная плата в городе — 68 тысяч рублей.

Упадок форпоста

Массовая застройка Норильска велась в периоды с 1940 по 1950 год и 1960 по 1990 год. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Практически все здания Норильска построены на вечномерзлых грунтах, поэтому в городе действует Консультативный совет по сохранению устойчивости зданий.

По мнению ученых, глобальное потепление может повлиять на устойчивость строений — вероятно, уже в 2040 годы здания Норильска массово окажутся под угрозой разрушения.

«Старые здания в Норильске, построенные более 50-70 лет назад, морально и физически устарели, не удовлетворяют современным строительным и санитарным нормам и, скорее всего, их постепенно нужно выводить из эксплуатации или просто сносить», — уточнил Sibnet.ru завкафедрой проектирования зданий и экспертизы недвижимости Инженерно-строительного института СФУ Рашит Назиров.

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В целом, по оценке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, за последние 30 лет из-за отсутствия должного внимания Норильск превратился в неблагоустроенный для жизни город. Это и изношенные инженерные сети, и отсутствие современной социальной и иной инфраструктуры, и многое-многое другое. А показатель износа жилого фонда недопустимо высокий — более 47%.

«Такое положение вещей не может быть нормой в принципе ни для одного города нашей страны. А для Норильска — крупного промышленного центра и форпоста России в Заполярье — в особенности. Это должен быть город-сад – богатый, благополучный, гостеприимный, куда едут люди со всей страны», — сказала Матвиенко на совещании «О ходе реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска». 

Кроме того, Норильск находится в числе самых неблагоприятных по экологии городов. Загрязнен воздух — по федеральной программе «Чистый воздух» в Норильске за год не зафиксировано никакой положительной динамики, следует из данных Роспотребнадзора. 

На промышленных предприятиях города периодически происходят масштабные экологические аварии. Например, авария на ТЭЦ-3 в мае 2020 года, обрушение обогатительной фабрики «Медвежий ручей» в 2021 году. Все это не делает город привлекательным для населения. 

Город-сад через 15 лет

Но бросать крупный центр цветной металлургии федеральные власти не планируют. Наоборот, они замахнулись на грандиозную реновацию северного города.

Как отметила Матвиенко, в ближайшее время именно с Норильска начнется эксперимент по автоматическому контролю за выбросами загрязняющих веществ. «Норникель» уже приступил к активной реализации проекта по утилизации диоксида серы.

Согласно плану реновации, до 2035 года заполярный город в целом значительно преобразится: в Норильске обновят жилищный фонд, построят социальные объекты, модернизируют коммунальную инфраструктуру, благоустроят территории. Общий объем финансирования со стороны федерации, края и «Норникеля» – около 120 миллиардов рублей.

А именно — до 2035 года в Норильске планируют построить более 70 современных многоквартирных домов, два детских сада, школу и поликлинику, провести капитальный ремонт в здании для размещения центра социального обслуживания граждан.

Также будет снесено более 40 аварийных домов и реконструированы три жилых здания в центре города, имеющих историческую ценность. Кроме того, до 2024 года 1860 семей получат социальные выплаты на покупку нового жилья в районах с более благоприятными природными и социально-экономическими условиями.

Программа уже фактически стартовала, выданы сертификаты на приобретение жилья, проживающим в Норильске и Дудинке, благоустроены некоторые общественные пространства и дворы.

«Реализация комплексного плана по своему размаху может быть сопоставима только со вторым строительством комбината (градообразующее предприятие Заполярный филиал Горно-металлургической компании «Норникель)», — отметил глава города Норильска Дмитрий Карасев.

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин уточнил, что компания выделит 150 миллиардов рублей дополнительно к утвержденным ранее 120 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие города.

«Речь идет об устранении экологических последствий аварии, радикальном изменении подходов к обеспечению промышленной безопасности и, конечно, о реновации города, что является задачей самой сложной и долговременной. А через несколько лет Норильск обретет черты настоящей столицы российской Арктики», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

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План развития Норильска предполагает создание 14 тысяч рабочих мест в 2022 году, что неизбежно поставит перед властями вопрос нового жилья.

«Для реализации всех тех планов, о которых мы вам сегодня докладываем, потребуется только в следующем году нанять 14 тысяч человек. С одной стороны, это создание рабочих мест, но с другой стороны, вы можете себе представить, насколько сложно привлечь в северных условиях, даже если предположить, что они достаточно комфортны, все равно это огромная цифра», — отметил Потанин.

На это старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин заверил, что компания своими силами и за свой счет будет строить быстровозводимые жилые комплексы. 

По проекту, это не просто вагончики, а настоящие жилые комплексы, фактически городки со столовыми, медицинскими пунктами, тренажерными залами и полноценной инфраструктурой, которая позволит в 2022 году разместить свыше 10 тысяч только строителей объектов реновации.

«Учитывая, что через два года Норильск будет отмечать 70-летие, мы ждем, что к юбилею города жители уже почувствуют реальные изменения в своей повседневной жизни», — сказала Матвиенко.

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