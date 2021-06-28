Фотограф показал солнечную ночь в Норильске

Фотограф Сергей Колосов показал в соцсетях фотографии ночного Норильска, в городе полярная ночь, поэтому даже в 02.00 на улицах светло.

Полярный день в Норильске длится с 20 мая по 24 июля. Он возникает из-за наклона плоскости экватора Земли к плоскости эклиптики.

В Красноярском крае полярный день наблюдается на 20% территории: в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, части Эвенкийского муниципального района и части Туруханского района. Во время полярного дня Солнце не заходит за горизонт, а описывает круг вдоль линии горизонта на протяжении многих дней.

Поэтому даже ночью светло. Жители пользуются моментом и гуляют. Зимой их ждет обратное явление — полярная ночь, когда даже днем темно, потому что не видно солнца.