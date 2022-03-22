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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального признали виновным в мошенничестве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве.

«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана»,— цитирует судью Маргариту Котову ТАСС. Обвинение ранее запросило для оппозиционера 13 лет колонии, сам он свою вину не признает.

Процесс проходит в выездном режиме в исправительной колонии № 2 Владимирской области в городе Покрове, где Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше». По версии следствия, Навальный собрал с физических лиц 588 миллионов рублей пожертвований.

Следственный комитет считает, что Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели, включая «отдых за границей». При этом обвинение строится на показаниях четырех граждан, которые пожертвовали 2,7 миллиона рублей.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!