Навального признали виновным в мошенничестве

Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве.

«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана»,— цитирует судью Маргариту Котову ТАСС. Обвинение ранее запросило для оппозиционера 13 лет колонии, сам он свою вину не признает.

Процесс проходит в выездном режиме в исправительной колонии № 2 Владимирской области в городе Покрове, где Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше». По версии следствия, Навальный собрал с физических лиц 588 миллионов рублей пожертвований.

Следственный комитет считает, что Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели, включая «отдых за границей». При этом обвинение строится на показаниях четырех граждан, которые пожертвовали 2,7 миллиона рублей.