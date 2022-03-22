Россияне назвали популярные сферы подработки

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Строительство, транспорт, логистика и IT стали самыми популярными сферами, в которых хотят подрабатывать россияне.
Специалисты сервиса «Работа.ру» опросили более 3,7 тысячи человек из всех регионов России. 14% опрошенных ищут подработку в сфере строительства, 12% — транспорта и логистики, 11% — в сфере IT.
По 8% участников исследования хотят подрабатывать в сферах производства и агропрома или в бытовых услугах. Еще 6% опрошенных рассматривают подработку в отрасли дизайна, а 5% — в сфере образования.
При этом 40% опрошенных указали, что на подработке хотели бы получать до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый респондент хочет получать в результате подработки 50 тысяч рублей.
AlexEvilКому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!
Starbitзабавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))
rumatamкроме капитуляции не принимать никакие предложения.
kygearНе получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...