Россияне назвали популярные сферы подработки

Строительство, транспорт, логистика и IT стали самыми популярными сферами, в которых хотят подрабатывать россияне.

Специалисты сервиса «Работа.ру» опросили более 3,7 тысячи человек из всех регионов России. 14% опрошенных ищут подработку в сфере строительства, 12% — транспорта и логистики, 11% — в сфере IT.

По 8% участников исследования хотят подрабатывать в сферах производства и агропрома или в бытовых услугах. Еще 6% опрошенных рассматривают подработку в отрасли дизайна, а 5% — в сфере образования.

При этом 40% опрошенных указали, что на подработке хотели бы получать до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый респондент хочет получать в результате подработки 50 тысяч рублей.