НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Неоднородная погода ожидается в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
153 0
Фото: © Sibnet.ru

Неоднородная погода ожидается в Забайкалье на неделе, ожидается снег и оттепели, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В течение предстоящей недели на территории Забайкальского края ожидается неоднородный характер погоды. В начале периода преимущественно без осадков, ветер умеренный», — сказала Щевелева.

Преобладающая температура ночью составит 12-17 градусов мороза, местами по восточным и западным районам 17-22 градусов. По северным районам будет до 25 градусов мороза, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла, по северным районам не превысит ноля.

В четверг и пятницу на погоду края будет оказывать влияние циклон, смещающийся по территории Монголии. В большинстве районов пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

В дневные часы по южной половине края порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Минимальная температура составит 10-15 градусов мороза, местами 5-10 градусов мороза, по северной половине края 15-20 градусов мороза. Преобладающая температура днем составит 0-5 градусов тепла.

Еще по теме
Когда отменят масочный режим в регионах Сибири
Морозная погода ожидается на неделе в Забайкалье
Более 7 млн рублей выделят Забайкалью для сдерживания цен на хлеб
Циклон из Монголии принесет снег в Забайкалье
смотреть все
Сибирь #Забайкалье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы
18.03.2022 20:16
Ольга Бузова плачет в шоу «Замуж за Бузову»
Блокировка Instagram «жестко накрыла» российский шоу-бизнес
14.03.2022 18:32
info.sibnet.ru
По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия
11.03.2022 22:34
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Байден публично оскорбил Путина
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
39
Байден публично оскорбил Путина
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост
Sibnet.Ru