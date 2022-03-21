Неоднородная погода ожидается в Забайкалье на неделе, ожидается снег и оттепели, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В течение предстоящей недели на территории Забайкальского края ожидается неоднородный характер погоды. В начале периода преимущественно без осадков, ветер умеренный», — сказала Щевелева.

Преобладающая температура ночью составит 12-17 градусов мороза, местами по восточным и западным районам 17-22 градусов. По северным районам будет до 25 градусов мороза, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла, по северным районам не превысит ноля.

В четверг и пятницу на погоду края будет оказывать влияние циклон, смещающийся по территории Монголии. В большинстве районов пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

В дневные часы по южной половине края порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Минимальная температура составит 10-15 градусов мороза, местами 5-10 градусов мороза, по северной половине края 15-20 градусов мороза. Преобладающая температура днем составит 0-5 градусов тепла.