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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский запретил «пророссийские» оппозиционные партии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: President Of Ukraine from Україна

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.

Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая связи некоторых политических структур с Россией приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, сказал Зеленский в видеобращении.

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Речь идет об «Оппозиционной платформе — За жизнь»; «Партии Шария»; «Наши»; «Оппозиционном блоке»; «Левой оппозиции»; «Союзе левых сил»; «Державе»; «Прогрессивной социалистической партии Украины»; «Социалистической партии Украины»; «Социалисты»; «Блоке Владимира Сальдо».

Зеленский поручил министерству юстиции «немедленно в установленном порядке» обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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