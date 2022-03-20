Зеленский запретил «пророссийские» оппозиционные партии

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.

Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая связи некоторых политических структур с Россией приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, сказал Зеленский в видеобращении.

Речь идет об «Оппозиционной платформе — За жизнь»; «Партии Шария»; «Наши»; «Оппозиционном блоке»; «Левой оппозиции»; «Союзе левых сил»; «Державе»; «Прогрессивной социалистической партии Украины»; «Социалистической партии Украины»; «Социалисты»; «Блоке Владимира Сальдо».

Зеленский поручил министерству юстиции «немедленно в установленном порядке» обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.