История взаимоотношений президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, родившись как политическая драма, вылилась в настоящую трагедию. За три года легкая надежда превратилась в полное разочарование. Об этом красноречиво говорят цитаты политиков.

Красной нитью в отношения российского и украинского лидеров вплетена проблема войны и мира. Эта нить их поначалу сблизила, она же их в итоге развела по разные стороны.

Весной 2019 года юморист Зеленский с триумфом выигрывает избирательную кампанию. Он становится президентом Украины под лозунгами мира в Донбассе. За него отдают голоса 73% избирателей, что дает ему прочную опору для преобразований. На нового украинского лидера с интересом и даже симпатией смотрит Москва.

«Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения», — заявляет Зеленский.

«Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве где-то в 2000-х годах. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, это не смешно. Это не комедия, это трагедия. Если уж он оказался в том месте, где находится, нужно проблемы решать. Тем более он делал это ядром своей избирательной программы», — заочно отвечает Путин.

Потепление

Зеленский берется за решение. Он заставляет украинские добровольческие отряды покинуть район разведения сторон в Донецкой и Луганской областях, как того требуют Минские соглашения. Добровольцы сопротивляются. В октябре 2019 года он лично вступает в конфликт в бойцами.

«Я президент этой страны. Я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: "Оружие уберите "», — кричит Зеленский на добровольцев.

Подвижки в мирном процессе налицо. В декабре 2019 года в Париже проходит саммит в «нормандском формате». Участие в нем, помимо Путина и Зеленского, принимают канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Переговоры заканчиваются успешно.

«Есть ли потепление? Я думаю, что да», — осторожно говорит Путин.

«Мы в ходе саммита восемь часов смотрели друг другу в глаза. Я понял — это непростой, сложный человек. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но будет», — выражает уверенность Путин.

Охлаждение

Но не тут было. Зеленский понимает, что курс на мирное решение проблемы ему невыгоден. Политической жизнью на Украине заправляет агрессивное меньшинство — националисты. Поэтому президент предпочитает забыть об обещаниях своим избирателям — миролюбивому большинству.

Переговоры по Минским соглашениям тонут в череде бессмысленных встреч и консультаций. Киев ищет любой благовидный предлог, чтобы оттянуть реализацию договоренностей, заключенных на саммите в Париже.

Так проходит полтора года. Москва теряет терпение и собирает войска для учений у границы Украины. Зеленский, будучи актером, решает устроить шоу — провести переговоры с Путиным и в ходе них заявить всем миру о претензиях к России. Кремль требует предметного диалога.

«Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявляет Зеленский в апреле 2021 года.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — парирует Путин.

Разочарование

Заочный диалог заходит в тупик. Киев начинает откровенно игнорировать договоренности. Западные лидеры уговаривают его пойти на компромисс, но безуспешно. Зеленский говорит, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений. Президент России теряет терпение.

«Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — указывает Путин.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации — Украина действительно красавица. А вот по поводу «моя» — мне кажется, это уже перебор», — игриво уклоняется Зеленский.

Бывший разведчик Путин и экс-юморист Зеленский окончательно перестают понимать друг друга. 24 февраля российский лидер объявляет о начале спецоперации для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он обращается к украинским военным с призывом сложить оружие.

«Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — подчеркивает Путин.