США рассмотрят отключение России от GPS

США рассматривают вопрос об отключении России в рамках санкций от спутниковой системы навигации GPS, сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS-навигации. Знаете об этом?», — сказал Рогозин журналистам во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».
При этом он напомнил, что у России есть своя спутниковая система навигации — ГЛОНАСС, поэтому «напрягаться» по этому поводу не стоит. В случае отключения GPS все российские устройства продолжат работать.
«В каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть ГЛОНАСС. Отключив GPS, ГЛОНАСС будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому все хорошо», — уточнил глава «Роскосмоса».
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korvinsSИх много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.
ОчаковВолодымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)
korvinsSТак же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.