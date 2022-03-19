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США рассмотрят отключение России от GPS

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

США рассматривают вопрос об отключении России в рамках санкций от спутниковой системы навигации GPS, сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS-навигации. Знаете об этом?», — сказал Рогозин журналистам во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».

При этом он напомнил, что у России есть своя спутниковая система навигации — ГЛОНАСС, поэтому «напрягаться» по этому поводу не стоит. В случае отключения GPS все российские устройства продолжат работать.

«В каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть ГЛОНАСС. Отключив GPS, ГЛОНАСС будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому все хорошо», — уточнил глава «Роскосмоса».

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Bench7

США заявили о нежелании начинать третью мировую из‑за Украины - https://info.sibnet.ru/article/612737/

korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

Очаков

Володымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.
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