Колебания погоды ожидаются в выходные в Забайкалье

Ночью в Забайкальском крае температура воздуха будет опускаться до 20-30 градусов мороза, а днем воздух будет прогреваться до ноля градусов, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского гидромецентра Людмила Сидельникова.

«В выходные дни по южной половине края местами ожидается слабый снег, по остальной территории погода без осадков. Ветер слабый до умеренного, в дневные часы возможно усиление ветра до 9-14 метров в секунду», — сказала Сидельникова.

Температура ночью в выходные составит 16-21 градус мороза, при прояснении до 28 градусов мороза. Днем будет теплее — от минус 5 до ноля.

По северной половине края как ночью, так и днем будет холоднее. Ночная температура понизится до 30-35 градусов мороза, днем воздух прогреется до 6-11 градусов.