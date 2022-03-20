Виды пластика: как правильно сортировать мусор

Сейчас во многих дворах стоят большие сетки или контейнеры для сбора пластика, и часто люди выбрасывают туда вообще весю ненужную пластмассу. Но это серьезная ошибка. Как правильно сортировать и выбрасывать пластик, чтобы это действительно принесло пользу?

Во дворах могут стоять разные контейнеры для раздельного мусора — пластика, стекла, металла. Обычно на мусорках размещена инструкция, если ей не следовать, процесс переработки в дальнейшем затруднится.

«Из-за лишнего мусора, не подлежащего переработке, контейнеры для раздельного сбора быстрее переполняются, а в процессе досортировки он мешает качественному извлечению полезных отходов», — рассказала Sibnet.ru представитель компании по раздельному сбору отходов «Арктика Сити» Ирина Скокова.

В некоторых дворах стоят сетки без указаний, какой мусор в них складывать. В них собирают только пластик. Выбрасывать туда следует, как правило, бутылки из-под воды, емкости из-под геля для душа и шампуня, пищевые упаковки.

Как правильно рассортировать пластик

На упаковке любых товаров есть маркировки, говорящие о том, из чего она произведена. Они выглядят как треугольники из стрелок, внутри которых числовой или буквенный код материала.

Именно эти коды переработки помогают правильно сортировать мусор — они универсальны по всему миру.

Всего маркировок на пластике семь, они же указываются на контейнерах для сбора отходов.

1, буквенный код ПЭТ, PETE, PET, PET-3

Это самый распространенный пищевой пластик. Из него изготовлены бутылки, банки, различные упаковочные контейнеры, одноразовые стаканчики.

В него упакованы: вода, лимонад, соки, молоко, кефир, йогурт и другие кисломолочные напитки, растительное масло, кетчуп и другие готовые соусы, специи и другие сыпучие продукты, косметика, порошки.

На переработку такой пластик принимают везде, где есть раздельный сбор мусора. Исключение – бутылки из-под растительного масла: масло проникает в пластик и не позволяет проводить переработку.

2, буквенный код HDPE, ПЭ, ПНД, ПЭВП, PE HD

Из этого пластика делают упаковку для напитков, растительного масла и других жидкостей (например, бытовой химии). Он применяется для изготовления емкостей для шампуней, моющих средств и различного рода отбеливателей.

Также такой пластик используется для производства одноразовой посуды, крышек для пластиковых бутылок, контейнеров для еды, ведер и тазов, детских игрушкек.

На переработку принимают везде, где есть раздельный сбор мусора.

3, буквенный код PVC, ПВХ (не подлежит переработке)

Он служит для производства контейнеров для упаковки пищевых жиров, сыпучих продуктов, тару для упаковки технических жидкостей (например, для мойки стекол и зеркал).

Этот же пластик используется для изготовления пластиковых труб, напольных покрытий, игрушек, шторок для ванных комнат, пластиковых окон, садовой мебели.

ПВХ относится к самому опасному типу пластмасс. Его практически нельзя утилизировать. При сжигании ПВХ выделяет опасные диоксины, повышающие риски онкологии. В настоящее время его не перерабатывают.

4, буквенный код LDPE, PE LD, ПВД, ПЭНП

Широко используется для изготовления пакетов с ручками, мягких пластиковых упаковок, полиэтиленовых мешков, включая мусорные, пищевую пленку, плотные непрозрачные пакеты, пакеты для моющих средств и стирального порошка, пакеты для замороженных овощей и полуфабрикатов, часть упаковки для бытовой техники.

Материал поддается утилизации, а также используется повторно. Этот тип пластиковой упаковки – один из самых безопасных, который используется для упаковки и хранения пищевых продуктов.

5, буквенный код PP, ПП

Из полипропилена делают контейнеры для хранения продуктов, флаконы для шампуней, пакеты для упаковки хлеба, круп (прозрачные, плотные, шуршащие), бутылки для сиропов, кетчупа, горчицы, трубочки для напитков, средства гигиены, баночки для таблеток, шприцы, лотки для холодильника.

Из полипропилена производится огромный ассортимент детской продукции: игрушки, упаковка для детского питания (бутылочки и прочее), детские соски, подгузники, многое другое.

Этот пластик безопасен для человека. Единственный его недостаток – становится хрупким и ломается при отрицательных температурах. На переработку его принимают, но далеко не везде.

6, буквенный код PS, ПС

Из полистирола (ПС) производят некоторые виды одноразовой посуды, например лотки с лапшой быстрого приготовления. Из него изготавливают поддоны для птицы и мясных продуктов, выпускают одноразовые тарелки и стаканы.

Также из него делают непрозрачные одноразовые ложки, вилки и ножи, стаканчики для йогурта, вспененные подложки для нарезок, мяса, овощей и фруктов, упаковку для яиц, коробочки под овощи и фрукты.

Сейчас есть технология безопасной переработки и повторного использования полистирола, но его также принимают не везде.

7, буквенный код OTHER (не подлежит переработке)

В эту группу входят все другие виды пластмассы, в том числе сплавы из различных видов, которые почти не поддаются переработке. Соответственно, сортировать и сдавать его смысла нет.

Из этого смесового материала производят бутылочки для детей, прозрачные одноразовые ложки, вилки и ножи, многоразовые бутылки для воды, бутылки для кулера, детские игрушки, «биоразлагаемый» пластик, тюбики для зубной пасты, внутреннюю прослойку для металлических консервных банок, пакеты (рукава) для выпечки, CD и DVD, комбинированную упаковку.

Если нет маркировки

Отсутствие маркировки может говорить о недобросовестности производителя и непредсказуемом составе изделия, которое может испортить целую партию вторичного сырья.

Поэтому пластик без маркировки лучше бросить в обычный контейнер для смешанного мусора. А совершая покупки, лучше обращать внимание на наличие соответствующей маркировки у пластика.