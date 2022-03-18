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Фильм «Один на один» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Один на один»

Драматическая история об отцовстве «Один на один» с Джеймсом Нортоном в главной роли вышла в видеосервисе Wink.

В центре сюжета 34-летний мужчина Джон. Он работает мойщиком окон и в одиночку заботится о четырехлетнем сыне Майкле. Джон смертельно болен и жить ему осталось недолго.

Герой делает все возможное, чтобы его проблемы не влияли на состояние Майкла, а также ищет ему новую семью, в которой мальчик сможет вырасти здоровым и счастливым, несмотря на утрату отца.

Фильм «Один на один» можно посмотретьв видеосервисе Wink в составе подписки «Оптимальный». Абонентам «Теле-2» доступен тариф 10 рублей за сутки.


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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.
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