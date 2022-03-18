Фильм «Один на один» вышел в Wink

Драматическая история об отцовстве «Один на один» с Джеймсом Нортоном в главной роли вышла в видеосервисе Wink.

В центре сюжета 34-летний мужчина Джон. Он работает мойщиком окон и в одиночку заботится о четырехлетнем сыне Майкле. Джон смертельно болен и жить ему осталось недолго.

Герой делает все возможное, чтобы его проблемы не влияли на состояние Майкла, а также ищет ему новую семью, в которой мальчик сможет вырасти здоровым и счастливым, несмотря на утрату отца.

Фильм «Один на один» можно посмотретьв видеосервисе Wink в составе подписки «Оптимальный». Абонентам «Теле-2» доступен тариф 10 рублей за сутки.