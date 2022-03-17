Зеленский рассказал об «очень сложных» переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал продолжающиеся переговоры с Россией как «очень сложные». По его словам, сейчас две страны переживают «наиболее сложный период в отношениях».

«Я даже не могу сказать, что у нас на данный момент есть какие-то отношения», — приводит РБК слова Зеленского.

Ранее президент Украины отмечал, что Москва и Киев «начали разговаривать, а не бросать только ультиматумы». Москва, в частности, добивается нейтрального статуса соседнего государства.

Россия и Украина 14 марта начали по видеосвязи четвертый раунд переговоров, но в этот же день объявили технический перерыв. Общение возобновилось на следующий день и продолжилось 16 марта.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев предлагает объявить нейтралитет по примеру Швеции или Австрии. В Кремле заявили, что этот вариант рассматривается как компромиссный.

Австрийская или шведская модель нейтрального государства предполагает, что страна не вступает ни в один из военных блоков, при этом она может иметь собственную армию.