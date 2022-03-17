Два томича попали под уголовную ответственность за «ложную информацию»

Два уголовных дела по статье о «ложной информации» про российскую армию возбуждены в отношении жителей Томской области, сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Уголовные дела по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России) возбуждены в отношении жителя Томска и жительницы Северска.

По версии СК, «ложная информация» содержалась в сообщениях, которые мужчина публиковал в неназванной социальной сети «в период с 5 по 12 марта», а женщина — в мессенджере «в период с 4 по 15 марта».

Оба писали о действиях российской армии в Украине, опираясь на слова «очевидцев с мест происходящих событий». Других подробностей о содержании сообщений ведомство не приводит.

Аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении блогера Вероники Белоцерковской. На момент публикации это первые уголовные дела, возбужденные по новой статье «о ложной информации» про российскую армию. По этой части статьи подозреваемым может грозить до трех лет лишения свободы или штраф до полутора миллиона рублей.