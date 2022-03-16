Детская волейбольная команда попала в ДТП в Бурятии

Автомобиль Toyota Mark II столкнулась с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, в котором ехала детская волейбольная команда, два человека погибли, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.
Во вторник на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» вблизи села Тохой произошло столкновение Toyota Mark II с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с тренером из Гусиноозерска с соревнований в Улан-Удэ.
В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса доставлены в больницу, у одного из детей диагностированы повреждения ноги и таза.
По данному факту следственным отделом по Селенгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.
Egorka72Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют
CaRdanНу да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.
pkv84Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...
WSG0600-164-164Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.