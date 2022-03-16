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Детская волейбольная команда попала в ДТП в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Бурятии

Автомобиль Toyota Mark II столкнулась с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, в котором ехала детская волейбольная команда, два человека погибли, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Во вторник на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» вблизи села Тохой произошло столкновение Toyota Mark II с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с тренером из Гусиноозерска с соревнований в Улан-Удэ.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса доставлены в больницу, у одного из детей диагностированы повреждения ноги и таза.

По данному факту следственным отделом по Селенгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

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Сибирь #Бурятия #ДТП
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Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

CaRdan

Ну да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.

pkv84

Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...

WSG0600-164-164

Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.
Sibnet.Ru