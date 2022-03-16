Детская волейбольная команда попала в ДТП в Бурятии

Автомобиль Toyota Mark II столкнулась с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, в котором ехала детская волейбольная команда, два человека погибли, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Во вторник на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» вблизи села Тохой произошло столкновение Toyota Mark II с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с тренером из Гусиноозерска с соревнований в Улан-Удэ.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса доставлены в больницу, у одного из детей диагностированы повреждения ноги и таза.

По данному факту следственным отделом по Селенгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.