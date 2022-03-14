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Новосибирец снял на видео северное сияние

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирец Алексей Поляков снял на видео северное сияние недалеко от города, сообщил он на странице «ВКонтакте».

«Над Новосибирском этой ночью было полярное сияние! Снял видосик, приятного просмотра!», — написал Поляков.

Северное сияние под Новосибирском было видно из-за магнитных бурь, которые на днях достигли уровня G2 (умеренные).

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

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kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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