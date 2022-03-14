Новосибирец снял на видео северное сияние

Новосибирец Алексей Поляков снял на видео северное сияние недалеко от города, сообщил он на странице «ВКонтакте».

«Над Новосибирском этой ночью было полярное сияние! Снял видосик, приятного просмотра!», — написал Поляков.

Северное сияние под Новосибирском было видно из-за магнитных бурь, которые на днях достигли уровня G2 (умеренные).

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.