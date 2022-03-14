Вакансия водителя стала самой высокооплачиваемой в Омске

Вакансия водителя-экспедитора стала самой высокооплачиваемой в Омске за последнее время, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты сервиса проанализировали 140 тысяч вакансий в крупнейших городах России и отобрали самые высокооплачиваемые предложения в Омске. В марте в топ вошли вакансии водителей, программистов, инженеров, менеджеров сферы продаж.

В Омске больше всего готовы платить водителю-экспедитору с категорией Е. Он должен иметь опыт работы на аналогичной должности от одного года. Работодатель предлагает водителю зарплату до 130 тысяч рублей. Нужно заниматься междугородними перевозками по России, контролировать загрузку и выгрузку товаров.

Второе место занимает вакансия менеджера по привлечению бизнеса в крупном банке с зарплатой 100 тысяч рублей. На третьем месте — программист PHP, которому готовы платить от 80 тысяч рублей.