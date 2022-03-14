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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Вакансия водителя стала самой высокооплачиваемой в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: alicesallesaffonso / Attribution License

Вакансия водителя-экспедитора стала самой высокооплачиваемой в Омске за последнее время, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты сервиса проанализировали 140 тысяч вакансий в крупнейших городах России и отобрали самые высокооплачиваемые предложения в Омске. В марте в топ вошли вакансии водителей, программистов, инженеров, менеджеров сферы продаж.

В Омске больше всего готовы платить водителю-экспедитору с категорией Е. Он должен иметь опыт работы на аналогичной должности от одного года. Работодатель предлагает водителю зарплату до 130 тысяч рублей. Нужно заниматься междугородними перевозками по России, контролировать загрузку и выгрузку товаров.

Второе место занимает вакансия менеджера по привлечению бизнеса в крупном банке с зарплатой 100 тысяч рублей. На третьем месте — программист PHP, которому готовы платить от 80 тысяч рублей.

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Экономика #Рынок труда #Омск
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kygear

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pepelmetal

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лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

mosquito__2010

Сколько нацики на Украине и в целом власти Украины в долларах получали что бы 3 мировую начать ? Сколько...
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