Вакансия водителя стала самой высокооплачиваемой в Омске

Вакансия водителя-экспедитора стала самой высокооплачиваемой в Омске за последнее время, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Специалисты сервиса проанализировали 140 тысяч вакансий в крупнейших городах России и отобрали самые высокооплачиваемые предложения в Омске. В марте в топ вошли вакансии водителей, программистов, инженеров, менеджеров сферы продаж.
В Омске больше всего готовы платить водителю-экспедитору с категорией Е. Он должен иметь опыт работы на аналогичной должности от одного года. Работодатель предлагает водителю зарплату до 130 тысяч рублей. Нужно заниматься междугородними перевозками по России, контролировать загрузку и выгрузку товаров.
Второе место занимает вакансия менеджера по привлечению бизнеса в крупном банке с зарплатой 100 тысяч рублей. На третьем месте — программист PHP, которому готовы платить от 80 тысяч рублей.
kygearСкоро весь здравый мир будет их долбить..
pepelmetal"неподалеку от здания" жаль не в него)
лачиновС такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...
mosquito__2010Сколько нацики на Украине и в целом власти Украины в долларах получали что бы 3 мировую начать ? Сколько...