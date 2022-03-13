Бюджетникам и многодетным в Красноярске власти помогут гасить ипотеку

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Власти выделят на погашение ипотечных кредитов планируется 190 миллионов рублей, сообщает правительство Красноярского края.
Выплаты выделяют бюджетникам, родителям четверых и более детей, ветеранам боевых действий на ипотеки. При рассмотрении заявок учитываются стаж работы, возраст, необходимость приобретения квартиры.
Программа реализуется с 2008 года. За это время договоры заключены с более 1,7 тысячами работниками бюджетной сферы. Чаще всего за выплатами обращаются медики и педагоги.
Обращаться с пакетом документов для предоставления выплат можно в Красноярский краевой фонд жилищного строительства.
kygearСкоро весь здравый мир будет их долбить..
alemtinХахаха! Бегал от России, а забанила англичанка Это типа многоходовочка Путина Достал олигархов даже...
pepelmetal"неподалеку от здания" жаль не в него)
лачиновДо последнего будут поставлять. Валюта нужна позарез. Причем срочно.А насчет независим ... Если кампании...