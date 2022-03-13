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Бюджетникам и многодетным в Красноярске власти помогут гасить ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти выделят на погашение ипотечных кредитов планируется 190 миллионов рублей, сообщает правительство Красноярского края.

Выплаты выделяют бюджетникам, родителям четверых и более детей, ветеранам боевых действий на ипотеки. При рассмотрении заявок учитываются стаж работы, возраст, необходимость приобретения квартиры.

Программа реализуется с 2008 года. За это время договоры заключены с более 1,7 тысячами работниками бюджетной сферы. Чаще всего за выплатами обращаются медики и педагоги.

Обращаться с пакетом документов для предоставления выплат можно в Красноярский краевой фонд жилищного строительства.


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kygear

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pepelmetal

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лачинов

До последнего будут поставлять. Валюта нужна позарез. Причем срочно.А насчет независим ... Если кампании...
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