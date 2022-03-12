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«Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Авангард»

Омский «Авангард», действующий чемпион КХЛ, обыграл казанский «Ак Барс» в шестой игре серии плей-офф со счетом 2:0 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

После шести игр счет в серии 1/4 плей-офф «восточки» — 4:2 в пользу «Авангарда». В решающей игре у омских ястребов шайбы забросили Найт Корбэн и Иван Телегин.

В полуфинале «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Также в полуфинале Восточной конференции играют «Трактор» с «Салаватом Юлаевым».

В финал Западной конференции вышли СКА со «Спартаком» и ЦСКА. Пара армейцев определится после седьмой игры между московским «Динамо» и «Северсталью».

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Сибирь #Омск #Хоккей
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