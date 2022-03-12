Авианосная ударная группа США вошла в Ионическое море

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S.Truman, действующая в Восточном Средиземноморье, вошла в район Ионического моря, следует из данных ВМС США.
Авианосная группа ВМС США 14 декабря прошлого года вошла в Средиземное море. Предполагалось, что далее она пойдет в район Персидского залива. Однако Вашингтон решил оставить ее в Средиземноморье на фоне ситуации вокруг Украины.
В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца USS Harry S. Truman, входят ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof.
Кроме того, в ее состав входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец USS Harry S. Truman несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.
лачиновО рейтинге речь уже не идет. Разве ещё непонятно? Боевые действия начались не только на западных границах,...
лачиновВот как это можно совместить? Мягко говоря нелюбовь к коммунизму и его идеям, предание анафеме эпохи...
WSG0600-164-164Гоп не в тему, учите историю, в 1962г. Хрущёв в ходе воя Англичан в период Карибского кризиса поинтересовался...
misha5958317Как жаль, что 20 лет кто-то мешал это сделать. Я уверен что и сейчас это все пустая болтовня. Рейтинг...