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Циклон из Монголии принесет снег в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Циклон из Монголии принесет снег в Забайкалье, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского гидромецентра Людмила Сидельникова.

«В предстоящие выходные дни по территории Монголии будет смещаться циклон с фронтальными разделами, который будет оказывать влияние на погоду южной половины Забайкальского края. Здесь в течение двух дней пройдет снег», — написала синоптик.

Температура ночью 12 марта повысится до 8-13 градусов, 13 марта опять произойдет понижение температуры до 16-21 градусов мороза. Дневные температуры существенно не изменятся и составят 1-6 градусов мороза.

По северной половине края погода ожидается без осадков, температура ночью 25-30 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза. Ветер по краю ожидается умеренный, в дневные часы в отдельных районах возможно усиление до 9-14 метров в секунду.

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Сибирь #Забайкалье #Гео
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