НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Instagram Белого дома превратился в русский чат

Источник:
Sibnet.ru
498 0
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Instagram из России заспамили комментарии к публикациям в Instagram-аккаунте Белого дома, россияне обмениваются приветствиями, рецептами и стихами.

Россияне общаются в «чате Белого дома» очень дружелюбно. Они приветствуют друг друга, желают хорошего дня и доброй ночи, цитируют патриотические стихи и песни, шутят на тему санкций и делятся рецептами бургеров.

Массово русские «заняли» Instagram Белого дома с 2 марта. С этого дня число комментариев в аккаунте составляет от 30 до 300 тысяч. В постах, опубликованных ранее, всего по 2-3 тысячи комментариев.

Еще по теме
Соцсети с юмором встретили 23 февраля. ФОТО
Захарова назвала генсека НАТО «сбитым летчиком»
Раскрыта загадка длинного стола на встрече Путина и Макрона
Трампа обвинили в смывании документов в унитаз Белого дома
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Циклон из Монголии принесет снег в Забайкалье
Томич поджег заправку из-за некачественного бензина
Алтайский завод заменит иностранные запчасти для КамАЗа
Власти дадут дополнительные деньги на строительство Восточного обхода
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа
«Русская Медиагруппа» прервала сотрудничество с украинскими артистами
Обсуждение (0)
Картина дня
Бензин начал дешеветь в России
Глава МВФ допустила дефолт России из‑за санкций
Минобороны России заявило об освобождении Волновахи
Россия соберет Совбез ООН по биолабораториям США на Украине
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
47
Украина конфискует всю российскую собственность
37
Российский гимнаст ответит за букву Z на форме
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
30
Путин пообещал не отправлять на Украину срочников и резервистов
29
США признали наличие биолабораторий на Украине
Sibnet.Ru