Instagram Белого дома превратился в русский чат

Пользователи Instagram из России заспамили комментарии к публикациям в Instagram-аккаунте Белого дома, россияне обмениваются приветствиями, рецептами и стихами.

Россияне общаются в «чате Белого дома» очень дружелюбно. Они приветствуют друг друга, желают хорошего дня и доброй ночи, цитируют патриотические стихи и песни, шутят на тему санкций и делятся рецептами бургеров.

Массово русские «заняли» Instagram Белого дома с 2 марта. С этого дня число комментариев в аккаунте составляет от 30 до 300 тысяч. В постах, опубликованных ранее, всего по 2-3 тысячи комментариев.