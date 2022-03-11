Морозная погода сохранится в Новосибирске

Погода в Новосибирске в ближайшие дни не изменится, ночами температуры будут опускаться ниже 20-градусной отметки, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, суббота в Новосибирске ожидается без осадков. Скорость ветра днем будет достигать 13 метров в секунду. Ночные температуры будут на уровне 19-21, в пригороде — до 25 градусов мороза, дневные — 8-10 градусов ниже нуля.

В воскресенье осадков также не ожидается. Ночью будет около минус 20, в пригороде — до 24 градусов, днем — 7-10 градусов холода.

«Начало недели также предполагается безосадочным, со слабым ветром. Такие же температуры будут, нет повышения, пока все однородная масса», — сказала собеседница.