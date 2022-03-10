Омский губернатор посчитал санкции шансом для укрепления России

Санкции против России могут стать для страны шансом экономически укрепиться, сказал в интервью омским СМИ в четверг губернатор региона Александр Бурков.

По мнению Буркова, поэтапные санкции «срежиссированы и нарастают, словно снежный ком». Он призвал омичей относиться к ним спокойно.

«Рано или поздно санкционное давление остановится, и этот снежный ком еще начнет таять. Настанет время, когда те, кто отказались от российского рынка, еще вернутся и будут предлагать свою продукцию. К моменту, когда все одумаются, мы либо придем к импортозамещению либо будем сотрудничать с другими странами. Санкции — это шанс для России экономически укрепиться», — сказал губернатор.

Он добавил, что после 2014 года санкции дали толчок для развития аграрного сектора. Омская область увеличивает объемы экспорта за границу. Также на пользу, по его мнению, могут пойти санкции, направленные на промышленность и переработку нефти.

«Оборонный комплекс, машиностроение, ракетостроение и авиастроение могут получить новый объем заказов на производство техники, которые делали на Украине, во Франции, Германии. Сегодня основное производство мы сможем размещать у себя», — считает Бурков.