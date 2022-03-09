Посетитель напал на стоматолога в томской поликлинике

Агрессивный томич напал на стоматолога в поликлинике №10, сообщил в среду департамент здравоохранения Томской области.
По данным департамента, ЧП случилось в минувшую субботу. На прием к стоматологу-хирургу пришла пациентка, которая удалила зуб в частной клинике, и потребовала оформить ей больничный.
Врач пояснил, что выдать лист нетрудоспособности о не может, так как дать больничный за прошедший период можно только после врачебной комиссии. Он предложил пациентке обратиться к заведующему отделением.
Женщина ушла, через 15 минут в кабинет врача зашел мужчина. Он показал лицо медработника по видеозвонку со своего телефона, а затем ударил врача по голове.
Стоматолог упал, ударился головой о стену, у него разбились очки. На место происшествия вызвали охрану, полицию и «скорую».
Врачу диагностировали сотрясение и ушиб головного мозга. На нападавшего подали заявление в полицию.
Vitall2005Это вообще кто такой? Первый раз слышу про него.
ponhik78Ну да))) Газ уже 4000 за килокуб. Хочешь не хочешь, а зауважаешь)))
Disobedientно по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...
xarakireДа да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!