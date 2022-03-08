«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» и оказалась в шаге от вылета

«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в четвертой игре серии плей-офф со счетом 6:3, любой последующий проигрыш новосибирцев будут значить для них завершение участия в чемпионате.

Четвертая игра серии плей-офф между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» оказалась самой результативной. Уфимцы сначала значимо вырвались вперед, забросив две шайбы в первом периоде (Данил Алалыкин и Александр Кадейкин). Во втором периоде еще одну шайбу в ворота «Сибири» добавил Виктор Тихонов.

В середине второго периода новосибирцам все же удалось распечатать ворота «Салавата». Шайбу забросил Михал Чайковский. Но вскоре игрок «Салавата Юлаева» Владислав Картаев опять увеличил разрыв в счете до 4:1. В конце второго периода Илья Морозов из «Сибири» смог исправить ситуацию и на перерыв команды ушли со счетом 4:2.

Третий период начался удачно для новосибирцев, они забили еще один гол (Александр Шаров), обнадежив болельщиков. Но Кадейкин снова увеличил разрыв в счете, оформив дубль в игре. Новосибирцам не удалось отыграться, а «Салават Юлаев» забросил еще одну шайбу в пустые ворота, взяв победу.

В плей-офф команды играют до четырех побед. Это значит, что первый проигрыш «Сибири» в серии приведет к вылету из чемпионата. На текущий момент в полуфинал конференций уже вышли «Трактор», ЦСКА и «Спартак» (за счет технического поражения «Йокерита»).