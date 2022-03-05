Похолодание придет в Сибирь на 8 марта

Похолодание затронет почти все регионы России к 8 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала.

«С 7 марта к ним присоединиться Центральный федеральный округ, весь Приволжский федеральный округ и значительная территория Сибири», — рассказал ТАСС Вильфанд.

Похолодание ожидается в Западной Сибири и Красноярском крае. В Красноярске в Международный женский день температура воздуха опустится до минус 10 градусов, в Норильске будет температура воздуха составит 23 градуса мороза. А в Новосибирской области во вторник и среду в ночные часы будет до 20 градусов мороза.