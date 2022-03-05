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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль ответил на обвинение в стремлении разделить Украину

Источник:
ТАСС
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Фото Sibnet.ru

Россия в ходе проведения специальной операции на украинской территории не ставит своей целью разделение Украины на части, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После государственного переворота 2014 года Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии. <...> Мы хотим освободить ее от этой идеологии. Кроме того, на Украине увеличилось присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности России», — цитирует ТАСС Пескова.

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По его словам, Москва добивается того, чтобы «в Европе был изменен баланс в сфере безопасности» и чтобы на Украину больше не поставлялись вооружения со стороны стран-членов НАТО.

Песков напомнил, что Россия, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и установив с ними дипломатические отношения, имеет перед ними обязательства, в том числе и в области безопасности.

В этой связи, по его словам, Россия проводит мероприятия «по разоружению Киева», который своими действиями также угрожает безопасности ДНР и ЛНР.

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