«Сибирь» потерпела второе поражение от «Салавата Юлаева» в плей‑офф

Вторая игра «Сибири» и «Салавата Юлаева» в серии плей-офф завершилась победой уфимцев со счетом 4:2, игра в сериисерии — 2:0 в пользу «Салавата».

Первые два периода лидировал «Салават Юлаев», больше половины игры команда вела со счетом 3:0. Но в конце второго периода «Сибирь» забила шайбу в ворота соперника и ушла на перерыв, обнадежив болельщиков.

В третьем периоде «Сибирь» начала активно прессинговать уфимцев, инициатива новосибирцев завершилась еще одной шайбой. После этого «Салават» забил червертую шайбу, укрепив позиции. Больше забить командам не удалось, игра завершилась победой уфимцев.

У «Салавата Юлаева» голы забили Глеб Кузьмин, Сергей Шмелев, Александр Кадейкин, Алексей Пустозеров. У «Сибири» — Джей Си Лайпон и Валентин Пьянов.

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