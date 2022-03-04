«Сибирь» потерпела второе поражение от «Салавата Юлаева» в плей‑офф

Вторая игра «Сибири» и «Салавата Юлаева» в серии плей-офф завершилась победой уфимцев со счетом 4:2, игра в сериисерии — 2:0 в пользу «Салавата».
Первые два периода лидировал «Салават Юлаев», больше половины игры команда вела со счетом 3:0. Но в конце второго периода «Сибирь» забила шайбу в ворота соперника и ушла на перерыв, обнадежив болельщиков.
В третьем периоде «Сибирь» начала активно прессинговать уфимцев, инициатива новосибирцев завершилась еще одной шайбой. После этого «Салават» забил червертую шайбу, укрепив позиции. Больше забить командам не удалось, игра завершилась победой уфимцев.
У «Салавата Юлаева» голы забили Глеб Кузьмин, Сергей Шмелев, Александр Кадейкин, Алексей Пустозеров. У «Сибири» — Джей Си Лайпон и Валентин Пьянов.
Ранее сообщалось, что из-за политической ситуации в мире, связанной с Украиной, из клубов КХЛ массово начали уходить легионеры.
mosquito__2010Ты дорогой у своего МИДа спроси на ряду с МИДами Польши и Германии почему и зачем они Януковича кинули...
pepelmetalРоссию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?
ВЕРЕЩАГИН"то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран"Недостран ?!!! Китай возражае !!!...
Disobedient«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...