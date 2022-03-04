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Новые очистные сооружения запустили на берегу Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Новые очистные сооружения на берегу Байкала запустили в Выдрино в Бурятии, сообщает правительство региона.

До 2024 года в Бурятии, которая расположена на водосборной территории озера, в целом планируется построить и реконструировать 21 очистное сооружение, в том числе в городе Улан-Удэ.

«И вот – первый комплекс мы сегодня запустили в Кабанском районе, Выдрино – это современное новое оборудование, соответствующее всем экологическим требованиям», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Комплекс в Выдрино включает в себя две линии, которые пропускают по 150 кубометров стоков в сутки.  Старые очистные уже давно не отвечали современным требованиям, были построены в конце 70-х годов прошлого века. Новые очистные сооружения позволят улучшить экологическую ситуацию и обеспечить полную очистку стоков, попадающих в Байкал.

 

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