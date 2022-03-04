Новые очистные сооружения запустили на берегу Байкала

Новые очистные сооружения на берегу Байкала запустили в Выдрино в Бурятии, сообщает правительство региона.
До 2024 года в Бурятии, которая расположена на водосборной
территории озера, в целом планируется построить и реконструировать 21 очистное
сооружение, в том числе в городе Улан-Удэ.
«И вот – первый комплекс мы сегодня запустили в Кабанском
районе, Выдрино – это современное новое оборудование, соответствующее всем
экологическим требованиям», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Комплекс в Выдрино включает в себя две линии, которые пропускают
по 150 кубометров стоков в сутки. Старые очистные уже давно не отвечали
современным требованиям, были построены в конце 70-х годов прошлого века. Новые
очистные сооружения позволят улучшить экологическую ситуацию и обеспечить
полную очистку стоков, попадающих в Байкал.