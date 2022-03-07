Совет безопасности России обеспокоился проблемой образования в стране национальных анклавов, живущим по своим «законам», сообщил Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Такие анклавы вызывают обеспокоенность, в том числе в вопросах безопасности. Дело здесь не в национальностях, а в том, что эти люди не адаптируются и не встраиваются в российскую социальную среду», — сказал Фадеев в интервью ТАСС.

По его словам, в каждом российском городе живут представители десятков национальностей, и это никого не беспокоит. Они живут в единой для всех правовой и социальной среде. В национальных же анклавах есть свои руководители, свои порядки, свои обычаи. Причем, эти анклавы образуют не только иностранцы, но и те, кто уже получил российские паспорта.

Глава СПЧ отметил, что проблемы с мигрантами есть во многих странах, и мало кому удалось достичь каких-то выдающихся результатов в их решении. В России сейчас определили перечень вопросов с мигрантами, которые нужно урегулировать в первую очередь.

Недавно вышло распоряжение президента о создании специальной комиссии, которую возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Сейчас проходят совещания, они не публичные, потому что нужно глубоко погрузиться в эту непростую тему», — уточнил Фадеев.

Школьная среда

«Коллеги ездили недавно в Обнинск Калужской области, научный центр. Большинство многодетных семей там — это семьи мигрантов, которые переселились из стран Центральной Азии. Их дети учатся в школах, и значительная часть этих детей не знает русский язык. Они взаимодействуют в основном между собой, создавая внутри школы свои детские анклавы», — обратил внимание Фадеев.

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По его мнению, это очень нездоровая ситуация. Разрушается нормальная среда обучения и воспитания в школе. Этих детей нужно учить русскому языку. Правильно было бы учить детей и встраивать их в российскую социальную среду прямо с детского сада. Тема языка — одна из важнейших, считает глава СПЧ.

«Специалисты, директора школ говорят, что нужно какое-то ограничение по числу детей в классе из числа детей мигрантов. Здесь нужны специальные исследования, и, похоже, нужно будет устанавливать какие-то нормативы. Кроме того, нужны методики обучения учителей: как в таких сложных классах учить и воспитывать детей», — добавил Фадеев.

Рынок труда

Главу СПЧ возмущает позиция некоторых представителей бизнеса, «нескромно заявляющих» о том, что им нужна дешевая рабочая сила: «За этим считывается, что возможно, приезжающие сюда мигранты работают не по контракту, не платят налоги. Это очень нездоровая ситуация».

Фадеев не считает преступность среди мигрантов экстраординарной проблемой: «Это не так. Просто преступления, которые совершают мигранты, вызывают в обществе резонанс, и экономическая проблематика становится политической».

«Еще одна проблема заключается в том, что наем мигрантов искажает структуру рынка труда. Говорят, что российские граждане не хотят работать на тех местах, которые занимают мигранты. У меня здесь большие вопросы, потому что в стране миллионы трудовых мигрантов, работает мощнейшая система поиска, перевозки этих работников», — сказал Фадеев.

По его словам, им подбирают рабочие места, помогают трудоустроиться. Работает мощная рекрутинговая система. «Хотелось бы, чтобы такая система была настроена на поиск кадров среди россиян в бедных, трудоизбыточных регионах, которым было бы интересно переместиться в другие города и заработать там денег», — предложил глава СПЧ.

«Пусть это будет не переезд, а работа вахтовым методом в Москве, Екатеринбурге, Ростове, Краснодаре — где высокие зарплаты, где энергичная деловая жизнь. Такой системы рекрутинга в России нет. Мы призываем ее создать и попытаться привлечь на работу российских граждан», — заключил Фадеев.