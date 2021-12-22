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Трудовые мигранты подорожали после пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Подходит к концу второй год пандемии, серьезно повлиявшей на российский рынок труда. В частности, страну массово покинули трудовые мигранты. Вернутся ли рабочие из стран ближнего зарубежья и какие вакансии их интересуют?

Число трудовых мигрантов в прошлом году в России сократилось более чем на 20%. Главные причины — трудности бизнеса в условиях карантинных ограничений, закрытие границ, изменение миграционной политики государства.

Бизнес жалуется на дефицит рабочей силы

По официальным данным МВД, в целом количество иностранных работников в России сократилось за пару лет с 11 до 6,3 миллиона человек. Косвенным подтверждением оттока рабочей силы стало то, что денежные переводы из России в страны СНГ в 2020 году упали до пятилетнего минимума — 6,2 миллиарда долларов.

В результате компании из строительной отрасли, сельского хозяйства и сферы жилищно-коммунальных услуг столкнулись с дефицитом кадров. Только на строительных площадках не досчитались порядка 1,5 миллиона рабочих.

«Ряд работодателей из сфер жилое и коммерческое строительство, ЖКХ, дорожное строительство, ритейл, ресторанно-гостиничный бизнес, где часть рабочих позиций занимали именно трудовые мигранты, до сих пор остаются открытыми и нуждаются в работниках», — сообщила руководитель пресс-службы HH.ru по Сибири Лилия Эсауленко.

Согласно аналитике сервиса по поиску работы HH.ru, пик кризиса пройден — с начала 2021 года соискатели, не имеющие российского гражданства РФ, но желающие переехать ради новой работы, разместили более 23 тысяч резюме. Это примерно соответствует показателям допандемийного 2019 года.

Впрочем, говорить о восстановлении показателей численности и активности трудовых мигрантов до докризисного уровня пока рано. Более того, трудовые мигранты, оставшиеся в России на время пандемии или нашедшие возможность приехать для продолжения работы, пока не спешат вернуться на прежнюю работу и теперь активно претендуют на новые вакансии.

Кем хотят работать мигранты?

Интересы этой группы соискателей переходят в новые профессии и сферы, например, в службы доставки, транспортную отрасль (курьеры, водители, комплектовщики).

Одна из причин — зарплаты. Например, для курьеров или водителей в России они существенно выше тех, что предлагаются за неквалифицированный труд рабочих.

Так, согласно размещенным вакансиям, разнорабочим в Новосибирской области в среднем предлагают 35 тысяч рублей, в то время как водителям и курьерам — 55 тысяч рублей. При этом в сфере доставки более гибкий график.

В 2021 году иностранные граждане также массово рассматривали сферы IT, производство, продаж, маркетинга. При этом приезжим интересна работа, связанная с линейными и руководящими позициями: 76% соискателей имеют высшее образование, 12% — средне-специальное.

Чаще всего соискатели, не имеющие российского гражданства, но желающие переехать, ждут зарплату в районе 44-45 тысяч рублей. Это на 16% больше, чем два года назад.

На фоне этих данных эксперты отмечают, что ищущих работу россиян в 2022 году ждет серьезная конкуренция с мигрантами, которые существенно расширили свои запросы.

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Экономика #Рынок труда #Аналитика
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