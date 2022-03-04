QR-коды отменили в Томской области

Система QR-кодов о вакцинации против коронавируса прекратила работу в Томской области, сообщил департамент здравоохранения региона.

С пятницы, 4 марта, перестают действовать QR-коды для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортзалов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев.

«Эпидемия еще не отступила, но в Томске число заболевших пошло на спад, а те, кто болеет, в большинстве своем болеет нетяжело. В связи с этим я принял решение об отмене ограничений на посещение учреждений спорта, сервиса и досуга», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Также в регионе разрешили проведение развлекательно-досуговых мероприятий в учреждениях общепита при условии заполняемости половины зала.