QR-коды отменили в Томской области

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Система QR-кодов о вакцинации против коронавируса прекратила работу в Томской области, сообщил департамент здравоохранения региона.
С пятницы, 4 марта, перестают действовать QR-коды для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортзалов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев.
«Эпидемия еще не отступила, но в Томске число заболевших пошло на спад, а те, кто болеет, в большинстве своем болеет нетяжело. В связи с этим я принял решение об отмене ограничений на посещение учреждений спорта, сервиса и досуга», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.
Также в регионе разрешили проведение развлекательно-досуговых мероприятий в учреждениях общепита при условии заполняемости половины зала.
лачиновТолк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...
ponhik78Да и не стараются в общем то)))
лачиновИменно этот думаю в течении пары недель. А вот в перспективе ... Лично мне кажется что идея многополярного...
Руслан МалецьНу это не World of Tanks играть.