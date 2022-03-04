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QR-коды отменили в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Система QR-кодов о вакцинации против коронавируса прекратила работу в Томской области, сообщил департамент здравоохранения региона.

С пятницы, 4 марта, перестают действовать QR-коды для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортзалов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев.

«Эпидемия еще не отступила, но в Томске число заболевших пошло на спад, а те, кто болеет, в большинстве своем болеет нетяжело. В связи с этим я принял решение об отмене ограничений на посещение учреждений спорта, сервиса и досуга», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Также в регионе разрешили проведение развлекательно-досуговых мероприятий в учреждениях общепита при условии заполняемости половины зала.

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COVID19 #Новости COVID19 #Томск
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Топ комментариев

лачинов

Толк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))

лачинов

Именно этот думаю в течении пары недель. А вот в перспективе ... Лично мне кажется что идея многополярного...

Руслан Малець

Ну это не World of Tanks играть.
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