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Усс назвал условия появления новых городов в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Красноярского края

Новые города Сибири должны появляться вокруг перерабатывающих, наукоемких производств, создаваемых крупными сырьевыми компаниями, губернатор Красноярского края Александр Усс на Красноярском экономическом форуме.

«Большие дискуссии вызвала идея Сергея Кужугетовича Шойгу о строительстве новых городов Сибири. Я абсолютно убежден, что эта идея имеет под собой основания. Прежде всего, вместе с другой базовой идеей о необходимости разворота крупных сырьевых компаний к созданию отдельных перерабатывающих, наукоемких, инновационных производств, вокруг которых и могут появляться современные города», — цитирует ТАСС Усса.

Ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что строительство новых городов в Сибири создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому идея министры обороны Сергея Шойгу несколько спорная.

Вице-премьер считает, что надо создавать мегаполисы на базе существующих городов. По его идее, должно быть около 15 городов-миллионов, 40 городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона, а также около 2 тысяч «опорных точек».

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