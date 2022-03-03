Новые города Сибири должны появляться вокруг перерабатывающих, наукоемких производств, создаваемых крупными сырьевыми компаниями, губернатор Красноярского края Александр Усс на Красноярском экономическом форуме.

«Большие дискуссии вызвала идея Сергея Кужугетовича Шойгу о строительстве новых городов Сибири. Я абсолютно убежден, что эта идея имеет под собой основания. Прежде всего, вместе с другой базовой идеей о необходимости разворота крупных сырьевых компаний к созданию отдельных перерабатывающих, наукоемких, инновационных производств, вокруг которых и могут появляться современные города», — цитирует ТАСС Усса.

Ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что строительство новых городов в Сибири создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому идея министры обороны Сергея Шойгу несколько спорная.

Вице-премьер считает, что надо создавать мегаполисы на базе существующих городов. По его идее, должно быть около 15 городов-миллионов, 40 городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона, а также около 2 тысяч «опорных точек».