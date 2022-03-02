«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первом матче плей-офф

«Сибирь» и «Салават Юлаев» бодро начали первую игру серии плей-офф, забив на первых минутах по обоюдной шайбе. Победа досталась уфимцем с итоговым счетом 2:1.

В первом периоде счет открыла «Сибирь» на 10-й минуте, шайбу забросил Антон Шенфельд. Через минуту уфимцы сравняли, отличился Николай Кулемин.

Второй период начался динамично, но 20-минутку команды завершили одной шайбой в ворота новосибирцев забил Степан Санников, бывший воспитанник «Сибири». В третьем периоде реализовать шайбу не удалось ни одной из команд, игра завершилась победой уфимцев.

В плей-офф соперники играют до четырех побед, соответственно максимальное число матчей в серии — семь. Букмекеры перед началом серии отдавали победу «Салавату Юлаеву», но после разрыва контрактов с несколькими легионерами, спортивные эксперты считают, что расклад может поменяться.

Ранее стало известно о расторжении контрактовНика Шора с «Сибирью», Маркуса Гранлунда и Джеффа Плэтта с «Салаватом Юлаевым».