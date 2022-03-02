НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первом матче плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
219 1
Фото: © hcsalavat, instagram.com/hcsalavat

«Сибирь» и «Салават Юлаев» бодро начали первую игру серии плей-офф, забив на первых минутах по обоюдной шайбе. Победа досталась уфимцем с итоговым счетом 2:1.

В первом периоде счет открыла «Сибирь» на 10-й минуте, шайбу забросил Антон Шенфельд. Через минуту уфимцы сравняли, отличился Николай Кулемин.

Второй период начался динамично, но 20-минутку команды завершили одной шайбой в ворота новосибирцев забил Степан Санников, бывший воспитанник «Сибири». В третьем периоде реализовать шайбу не удалось ни одной из команд, игра завершилась победой уфимцев. 

В плей-офф соперники играют до четырех побед, соответственно максимальное число матчей в серии — семь. Букмекеры перед началом серии отдавали победу «Салавату Юлаеву», но после разрыва контрактов с несколькими легионерами, спортивные эксперты считают, что расклад может поменяться.

Ранее стало известно о расторжении контрактовНика Шора с «Сибирью», Маркуса Гранлунда и Джеффа Плэтта с «Салаватом Юлаевым».

Еще по теме
Легионеры начали уходить из клубов КХЛ
Американский хоккеист Ник Шор ушел из «Сибири»
Матч со звездами хоккея отменили на Байкале
«Сибирь» проведет первую игру плей‑офф с «Салаватом Юлаевым»
смотреть все
Новосибирск #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первом матче плей-офф
Ветер в Новосибирске усилится
Стаю овсянок заметили зимой в иркутском заповеднике впервые за 30 лет
Более 20 человек пойдут под суд за кражи из томского агрохолдинга
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
75
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
72
Китайские банки присоединились к санкциям против России
54
Российская армия обратилась к жителям Киева
50
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
49
Минобороны назвало трофеи и уничтоженное украинское оружие
Sibnet.Ru