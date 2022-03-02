Лукашенко пожаловался на тяжелое общение с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации переговоров с Россией

«Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя», — цитирует БелТА Лукашенко.

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По его словам, украинская делегация добиралась до места переговоров более суток. «Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят. Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста», — пожаловался он.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник, встреча продлилась пять часов. Сейчас готовится второй раунд переговоров.