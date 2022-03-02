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Apple прекратила продажи в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. Также будет ограничена работа Apple Pay.

Компания Apple заявила, что приостановила все продажи своей продукции в России «в ответ на российское вторжение на Украину», передает Reuters со ссылкой производителя. В настоящее время товары на сайте невозможно добавить в корзину.

Два источника, близких к крупным продавцам электроники, говорили РБК, что ряд иностранных компаний, в том числе Apple и Samsung, приостановили отгрузки своей продукции из-за «молниеносных колебаний курса».

Также Apple объявила, что ограничит работу Apple Pay и других сервисов в России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от «геноцида». В ответ Запад ввел экономические санкции.

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sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

mosquito__2010

Как по Харькову ? Какими мразями надо быть что бы расстреливать свой народ. Это не просто мрази, военные...

Natusy-1976-08-29

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