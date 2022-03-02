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Новые реалии обсудят на Красноярском экономическом форуме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский экономический форум

Красноярский экономический форум пройдет с 2 по 4 марта, главной темой деловой программы форума станет развитие Сибири с учетом государственных приоритетов, сообщает правительство региона.

На форуме обсудят стратегию опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, перспективы создания на территории Южной Сибири новых городов – научно-промышленных кластеров, а также возможность преобразования Сибири в ведущий мировой «зеленый» регион и перспективы формирования здесь новых центров притяжения мирового уровня.

«Ожидаем очень предметного диалога при обсуждении изменений, которые крупные компании сейчас вынуждены учитывать при стратегическом планировании. Тем более что итогом КЭФ станет резолюция, включающая основные инициативы, предложения и решения, выработанные участниками по ключевым вопросам. Она будет направлена в правительство РФ», — сказал зампредседателя правительства края Сергей Верещагин.

На форуме ведущие российские компании презентуют планы по реализации масштабных инвестиционных инициатив на территории трех регионов – Красноярского края, Тувы и Хакасии.

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