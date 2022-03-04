Прощеное воскресенье: когда и как праздновать в 2022 году

Прощеное воскресенье в 2022 году выпало на 6 марта. Как и у кого нужно просить прощения в этот день? И что думает церковь о виртуальных извинениях в мессенджерах и соцсетях?

Прощеное воскресенье — день накануне Великого поста и последний день Масленицы. В 2022 году Прощеное воскресенье выпадает на 6 марта. А 7 марта 2022 года начинается Великий пост.

Традиции Прощеного воскресенья

Сведения о Прощеном воскресенье известны по историческим источникам с конца ХVII века. В этот день крестьяне молча шли на кладбище, просили прощение у покойных за нанесенные им когда-то невольные и вольные обиды, сообщает Российский этнографический музей.

Возле каждой могилы они должны были отбить три поклона, положить на могильный холмик принесенное из дома для умерших поминальные угощения: блины, покрошенные пряники, пшенную крупу, иногда водку и просить их разделить ритуальную трапезу. После совершения всех обрядовых действий пришедшие так же молча уходили обратно в деревню.

После окончания церковной службы крестьяне начинали ходить к родственникам и знакомым, чтобы попросить прощения. Молодые приходили к старшим, бедные к богатым.

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Пришедший становился на колени у входа и обращался к хозяевам со словами: «Простите меня со всем вашим семейством в чем я нагрубил вам в этом году!». Присутствовавшие должны были ему на это ответить: «Бог вас простит, и мы тут же!». После этого прощающий и прощенный целовались в знак примирения и угощались вместе.

Прощеное воскресенье не обходило стороной и царские особы. В субботу в покои к государю приходили патриарх со всем духовенством, бояре и прочие служилые люди. А вечером, простив всех, уже сам царь направлялся к патриарху испросить прощения для себя, свою семью и народ. Эта церемония заканчивалась торжественным застольем.

Суть Прощенного воскресенья

В этот день на православной службе священник читает Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, в которой говорится о прощении обид ближним, без чего нельзя получить прощения грехов от Отца Небесного. После вечерни священник первый у всех просит прощение. Затем все прихожане подходят и испрашивают у него прощение, а также и у друг друга.

«Для многих чин прощения превратился в некий обряд. Люди подходят друг ко другу и автоматически просят прощения, автоматически отвечают на это прощение. Чаще всего так происходит, когда между людьми нет реального конфликта, когда никто не обожжен тяжелыми отрицательными чувствами, когда нет глубочайшего недоброжелательства», — говорил на службе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Если перед каким-то человеком чувствуется стеснение, волнение, то это будет означать, что именно перед этим человеком обязательно надо покаяться, особенно испросить у него прощения. «И чем тяжелее это сделать, тем это ценнее в очах Божиих», — сказал Патриарх.

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Лучше просить прощения лично в беседе, глядя в глаза собеседнику или хотя бы по телефону. Осуществлять массовые рассылки, значит очень формально подходить к этому дню.

В ответ на слова извинения в Прощеное воскресенье правильнее всего будет ответить «Бог простит, и вы меня простите».

По мнению психологов, этот день идеально подходит для того, чтобы помириться с тем, с кем поссорился или снять груз обид. Не требуется искать повод, переступать через страх быть непонятым, чтобы повиниться, избавиться от недосказанности, постараться понять собеседника и забыть обиды.